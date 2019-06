Ghanese troepen bevrijden ontvoerde Canadese studentes ADN

12 juni 2019

12u09

Bron: ANP, Belga 2 Ghanese veiligheidstroepen hebben vandaag de twee jonge Canadese vrouwen bevrijd die vorige week bij een golfclub waren ontvoerd in de stad Kumasi , de op een na grootste stad van Ghana. Dat meldt de Ghanese regering.

De twee studentes van 19 en 20 jaar oud zijn verbonden aan de Technische Universiteit van Kumasi en werken als vrijwilligsters voor Youth Challenge International, een Canadese ngo met zetel in Toronto. De jonge vrouwen werden op 4 juni ontvoerd toen ze uit een taxi stapten voor de Kumasi Royal Golf Club. Een derde vrouw uit Canada en de taxichauffeur waarschuwden de politie.

De bevrijdingsactie door de veiligheidstroepen vond vanochtend vroeg plaats. “De veiligheidsdiensten hebben bij dageraad een operatie uitgevoerd en met succes de twee ontvoerde Canadezen gered in de regio Ashanti”, luidt het in een mededeling van de Ghanese minister van Informatie, Kojo Oppong Nkrumah. Hij verzekerde voorts “de Ghanese burgers en de toeristen” dat ze nog steeds veilig zijn.



Ontvoeringen kwamen in Ghana niet veel voor, tot afgelopen jaar. Toen vonden die plots vaker plaats, voornamelijk om losgeld te krijgen. Ook nu wilden de gijzelnemers vermoedelijk losgeld krijgen in ruil voor de twee studentes

