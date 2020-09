Gezonken nazi-oorlogsschip gelokaliseerd voor Noorse kust redactie

07 september 2020

17u35

Bron: Reuters 4 Een Duits oorlogsschip uit WOII is tachtig jaar na te zijn gezonken gelokaliseerd voor de Noorse kust.

De 174 meter lange nazi-kruiser Karlsruhe werd in 1940 getorpedeerd na de invasie van Noorwegen. De Noorse stroombeheerder Statnett ontdekte het wrak voor het eerst in 2017. Het in 1927 te water gelaten schip lag op een diepte van 490 meter, zo’n dertien zeemijl (24 kilometer) van de kust verwijderd.

Maritieme archeologen hebben in de afgelopen jaren sonarscans uitgevoerd op het wrak. De Noorse openbare omroep NRK zond als eerste beelden daarvan uit.

De nazi’s vielen Noorwegen begin april 1940 binnen. Na de invasie voer de Karlsruhe op 9 april vanuit Kristiansand terug naar Duitsland. Niet lang na het vertrek torpeerde een Britse onderzeeër het slagschip. De meer dan 500 koppige bemanning kon worden geëvacueerd door een Duitse torpedoboot. De Kriegsmarine bracht enkele uren later de Karlsruhe uiteindelijk zelf tot zinken.