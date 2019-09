Gezondheidsprobleem bestuurder mogelijk oorzaak van ongeval met vier doden in Berlijn jv

09 september 2019

16u39

Bron: dpa 0 Mogelijk ligt een gezondheidsprobleem van de bestuurder aan de basis van het zware verkeersongeval in de zone Mitte (centrum) in Berlijn vorige vrijdag. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

Mogelijk had de 42-jarige bestuurder een hartaanval of een andere medische aandoening achter het stuur van zijn SUV. Daarvoor moet de procureur inzage krijgen in het medisch dossier van de automobilist. Het is nog niet duidelijk of daarvoor groen licht was gegeven.

Ook de analyseresultaten van de bloedafname van de bestuurder zijn nog niet bekend.



Bij het ongeval kwamen vier voetgangers om het leven, onder wie een jongen van drie jaar.