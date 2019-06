Gezondheidsautoriteit verbiedt bekende Britse meubelmaker nog langer gebruik te maken van ... bezem TT

17 juni 2019

10u58

Bron: ANP, The Sun 0 De gezondheidsautoriteiten in Londen hebben een gerenommeerd meubelmaker, Michael Northcroft, opgedragen geen bezem meer te gebruiken in zijn winkel en werkplaats. De bezem is volgens de autoriteiten een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid.

De 63-jarige Northcroft, die onder anderen meubels heeft gemaakt voor zangeres Adele, premier May en voetballer Ronaldo, veegt naar zeggen zijn werkplaats al meer dan 40 jaar aan met de bezem. Hij vindt de bemoeienis van de HSE (Health and Safety Executive) krankzinnig en bezweert dat de bezem blijft. “Ik beheer al ruim veertig jaar meubelfabrieken en heb nog nooit zo’n partij onzin gehoord.”

De HSE heeft de werkplaats van Northcroft in de wijk Leyton in het noordoosten van Londen twee uur lang geïnspecteerd en heeft daar omgerekend 173 euro voor in rekening gebracht. Het resultaat van de inspectie was een bezemverbod. Bij de brief van de HSE aan Northcroft over de gezondheidsrisico's van de bezem was ook een foto gevoegd van de boosdoener.

De gezondheid van de tien werknemers van Northcroft zou onder meer gevaar lopen door het houtstof dat door de bezem wordt opgezweept. Northcroft zou een bedrijfsstofzuiger moeten aanschaffen, aldus de HSE. Volgens Northcroft is dat onzin en weten ze bij de HSE niet hoe je een bezem gebruikt. “Een stofzuiger met een lange kabel is een veel groter risico!”, klinkt het onder andere bij The Sun.

“Ze hebben een onzinvideo op de website staan, waarin iemand wordt getoond die met een buitenbezem een grote berg zaagsel aanveegt. De haren van die bezem zijn te lang, waardoor het stof wordt opgetild van de grond”, verklaart Northcroft. “Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat een bezem op de grond moet blijven en voortgeduwd moet worden. Liefst een met korte zachte haren, precies zoals de mijne.”

“Ik heb niets te kiezen”, zegt Northcroft opstandig tegen The Sun. “Er is mij verteld dat ik moet stoppen met vegen en ik moet op een aangegeven datum melden dat ik aan hun richtlijnen voldoe.” Ondanks de dwingende voorschriften is de meubelmaker niet van plan snel overstag te gaan. “Het zal een aardig gevecht worden om deze jongens te negeren, maar ik ben er klaar voor. Ik pak mijn bezem en ga weer aan het werk.”

