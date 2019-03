Gezondheid Josef Fritzl (84) gaat “snel achteruit”: man die dochter ruim 3.000 keer verkrachtte in sekskelder “wil niet meer leven” KVDS

19 maart 2019

22u01 0 Het zou slecht gaan met Josef Fritzl (84), de Oostenrijker die een levenslange celstraf uitzit omdat hij zijn dochter Elizabeth 24 jaar lang opgesloten hield in zijn kelder en meer dan 3.000 keer verkrachtte. Volgens een medegevangene zou zijn gezondheidstoestand “snel achteruit” gaan.

Het is vandaag exact 11 jaar geleden dat de horrordaden van Josef Fritzl aan het licht kwamen. Dat gebeurde toen een van de zeven geheime kinderen die hij bij zijn dochter – intussen 53 – verwekte en die ook in de kelder leefde, zwaar ziek werd en naar het ziekenhuis moest.

Ondervoed

Daar ontdekten de artsen dat het meisje ondervoed was en nergens ingeschreven stond. De politie werd verwittigd en er volgde een oproep in de media naar de moeder van het meisje om zich te melden. Elizabeth – die een tv had in haar kelder – kon haar vader overtuigen om haar naar het ziekenhuis te laten gaan. Daar vertelde ze haar hele verhaal.





Het misbruik bleek begonnen toen Elizabeth 11 jaar was. Toen ze 18 werd, sloot haar vader haar op in een geluiddichte kelder, zonder dat zijn vrouw Rosemarie daar iets van wist. Hij zou haar in de loop der jaren zeker 3.000 keer verkracht hebben en daar kwamen zeven kinderen uit voort. Drie van hen werden door hem en Rosemarie opgevoed, nadat hij zijn vrouw had verteld dat Elizabeth hen had achtergelaten. Drie anderen bleven in de kelder. Eentje stierf net na de geboorte.

Exact 10 jaar geleden werd de man uit Amstetten tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld en opgesloten in de psychiatrische gevangenis van Stein in Krems an der Donau. De Oostenrijkse krant OE24 sprak met een medegevangene van Fritzl en die vertelde dat hij alleen in een cel zit, vermoedelijk om veiligheidsredenen, want hij is niet populair. Zo verloor hij in 2016 al enkele tanden toen hij verwikkeld raakte in een gevecht met andere gevangenen.

“Snel achteruit”

Zijn gezondheid zou “snel achteruit” gaan, hij zou “duidelijk lijden aan dementie” en hij zou “niet meer willen leven”, zo klinkt het. Hij leeft volgens zijn medegevangene teruggetrokken, wil geen contact met de anderen en zou zijn cel zo weinig mogelijk verlaten. Hij wil ook steeds vaker zijn werk in de gevangenis niet meer uitvoeren: onder meer het uitdelen van eten, het leveren van brieven en het uitvoeren van kleine schilder- en elektriciteitswerken.

Hij zou ook te weten gekomen zijn dat een van zijn dochters gestorven is, maar dat gerucht kan door niemand worden bevestigd omdat alle overlevenden van het incestdrama een andere identiteit kregen en op een nieuwe plaats wonen.

Officieel willen de Oostenrijkse autoriteiten niets kwijt over de gezondheidstoestand van Fritzl.