Gezonde hond krijgt euthanasie omdat overleden baasje samen begraven wil worden ses

23 mei 2019

14u07

Bron: The Independent 0 Een perfect gezonde hond is in de Amerikaanse staat Virginia geëuthanaseerd. Dat gebeurde nadat het testament van de eigenaar werd gevonden waarin specifieke instructies stonden om het huisdier te laten doden om zo samen begraven te kunnen worden.

Na de dood van haar baasje werd Emma, een Shih tzu mix, naar een asiel gebracht. Daar verbleef ze twee weken voor ze euthanasie kreeg, zoals haar baasje het gewild had. Emma werd naar een dierenarts gebracht die haar een dodelijke injectie gaf. De assen van de gecremeerde hond werden bijgezet in het graf van de vrouw.

De medewerkers van het asiel hebben nog verschillende pogingen ondernomen om de euthanasie tegen te gaan, helaas allemaal vruchteloos. In de staat Virginia is het perfect legaal om een gezonde hond te euthanseren omdat huisdieren er worden beschouwd als persoonlijk bezit. Maar de assen van een dier begraven bij een mens, is verboden, tenzij op een privaat kerkhof. Het is niet duidelijk waar Emma en haar baasje liggen.

Online hebben dierenliefhebbers hun woede geuit over de onnodige euthanasie. “Dit is afschuwelijk”, schreef iemand op Twitter. “Maar het is waarschijnlijk een onvermijdelijk gevolg van het houden van honden en het beheersen van hun leven”.