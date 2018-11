Gezochte ex-premier Macedonië zegt op Facebook dat hij in Hongarije is jv

13 november 2018

15u29

Bron: afp 1 De voormalige premier van Macedonië Nikola Gruevski (48), die door het gerecht van zijn land wordt opgespoord om een celstraf uit te zitten, heeft op Facebook laten weten dat hij in Hongarije verblijft. Daar heeft hij naar eigen zeggen "politiek asiel" aangevraagd.

Het Macedonische gerecht had gisteren een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd. Hij had zich niet aangemeld bij de gevangenis om er de twee jaar cel uit te zitten die hij kreeg wegens corruptie.

Nikola Gruevski, de vroegere voorzitter van de rechtse partij VMRO-DPMNE, was premier van Macedonië van 2006 tot 2016. Hij werd in oktober in beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, omdat hij zich voor zijn persoonlijk gebruik een erg luxueuze Mercedes van maar liefst 600.000 euro had toegeëigend, hoewel die met publieke middelen was betaald.