Gezochte Belgische crimineel opgepakt in Spanje HA

20 november 2018

11u32

Bron: Belga 4 Een voortvluchtige Belg is twee weken geleden opgepakt in de Spaanse badplaats Torrevieja. Dat meldt Europol. Hij werd gezocht voor meer dan twintig overvallen "met extreem geweld".

"De verdachte maakte deel uit van een georganiseerde criminele groep en is de vermoedelijke dader van andere misdaden, waaronder drugssmokkel en het illegaal verhandelen van vuurwapens", luidt het.

De man was in januari uit ons land ontsnapt. Omdat de Belgische federale politie vermoedde dat hij naar Spanje was gevlucht, schakelde ze de Guardia Civil in. Die startte een onderzoek en een schaduwoperatie. Daaruit bleek dat de voortvluchtige illegale inkomsten uit criminele activiteiten in België witwaste via een restaurant in Spanje en het vervolgens investeerde in vastgoed.



Op 7 november voerde de Spaanse politie een raid uit waarbij drie huizen en een restaurant werden doorzocht. De voortvluchtige man werd ingerekend in Torrevieja, nabij Alicante, in het zuidoosten van het land. De Guardia Civil legde beslag op onder meer twee eigendommen, een auto, verschillende smartphones en computers, kredietkaarten en "een aanzienlijk bedrag in cash".

De Spaanse autoriteiten bevroren ook meerdere bankrekeningen.

La Guardia Civil detiene en Torrevieja a un hombre extremadamente violento fugado de la justicia belga https://t.co/8VSz2p2Ko9 pic.twitter.com/f6OkteXyFx Fernando Guardiola(@ objetivotorre) link