Gezochte Australiër (34) ingerekend na 28 uur onderhandelen en daarna aangeklaagd voor moord op Larissa (16) Joeri Vlemings

01 juli 2018

17u59

Bron: news.com.au, The Courier-Mail 0 De 34-jarige Zlatko Sikorsky is aangeklaagd voor de moord op het tienermeisje Larissa Beilby. Sikorsky kon worden aangehouden na een 'stand-of' van 28 uur. Haar lijk werd gevonden in een ton in de laadbak van een pick-uptruck, waarvan Sikorsky de bestuurder was.

Het lijk dat eerder deze week in een blauwe ton gedumpt werd in een woonwagenpark in de Gold Coast is wel degelijk dat van de zestienjarige vermiste tiener Larissa Beilby uit Brisbane. Volgens de politie werd het meisje voor haar dood zwaar afgeranseld door Zlatko Sikorsky, een crimineel met een strafblad, met wie zij een relatie had. Volgens The Courier-Mail was Larissa Beilby bezorgd dat Sikorsky zou ontdekken dat zij amper zestien is.

Hij werd inmiddels aangeklaagd voor de moord op Larissa Beilby. Op Facebook schreef Larissa's zus Deanna: "Met een gebroken hart dat uiteenviel in meer dan een miljoen stukken is onze familie er kapot van om jullie in te lichten over haar dood".

Sikorsky was op de vlucht voor de politie, die een klopjacht op hem organiseerde. Woensdag was hij weggereden uit Buccan in het Australischce Logan met het lijk van Beilby in een blauw vat in de laadbak van een flink beschadigde zwarte pick-up. Die liet hij achter in een woonwagenpark twintig kilometer verderop, van waar hij met een aantal anderen kon vluchten in een andere wagen. De misdadiger had zich vrijdagnamiddag verschanst in een woning aan de Sunshine Coast. Na 28 uren 'onderhandelen' gaf hij zich gisteravond over. De politie liet zelfs toe dat Sikorsky's vader hem bezocht.