Gezocht: een Russische atoomraket HC

22 augustus 2018

10u08

Bron: NSBC 0 Rusland is een atoomraket kwijtgeraakt op zee eind vorig jaar. Dat blijkt uit een Amerikaans inlichtingenrapport. Nu hebben de Russen enkele opsporingsteams opgeroepen om de raket op te sporen.

Tijdens testen in november vorig jaar is een raket verkeerdelijk terechtgekomen in de Barentszzee. Het gaat om een raket die met atoomkracht wordt aangedreven en die dus veel radioactief materiaal bevat.

De Russen hebben een operatie op touw gezet om de raket te bergen. De operatie omvat drie schepen, waarvan er een is uitgerust om radioactief materiaal te detecteren. Er is geen tijdlijn voor de missie, volgens de mensen met kennis van het rapport.

De Russische president Vladimir Poetin heeft wel onlangs trots gemeld dat Rusland een nieuwe atoomraket heeft die heel ver reikt, maar niet dat tijdens een testfase een raket is zoek geraakt. Het is volgens Amerikaanse rapporten niet bekend of de raket lekt.