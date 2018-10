Gezinsdrama in Amsterdam: "Man schiet vrouw, dochtertje en familielid dood" Redactie

01 oktober 2018

11u14

Bron: AD.nl 6 Een schietpartij in een woning in Amsterdam heeft aan een gezin en een familielid het leven gekost. De politie vermoedt dat een vijftigjarige man zijn vrouw (30), dochtertje (5) en een andere vrouw (67) gedood heeft. Daarna zou hij zelfmoord gepleegd hebben.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wie het 67-jarige slachtoffer is, maar het is wel zeker een familielid. Agenten troffen de slachtoffers aan in een woning in de Herculesstraat. De politie heeft een groot gedeelte van de straat in Amsterdam-Zuid afgezet voor onderzoek.

Een buurtbewoner hoorde rond 1 uur vannacht schoten, op dat moment was hij zijn hond aan het uitlaten. "Kort daarna hoorde ik nog twee knallen. Vervolgens heb ik de politie gebeld."

Volgens de man, die anoniem wil blijven, zou de familie contact gehad hebben met hulpverleningsinstanties. Dat kan de politie echter niet bevestigen.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het telefoonnummer 1813 of online via www.zelfmoord1813.be.

Politie Amsterdam eo on Twitter Schietincident in een woning aan de Herculesstraat. Rechercheurs en forensisch specialisten doen onderzoek. De straat is afgezet. Meer info volgt pas in een tweede tweet.

