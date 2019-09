Gezin zit klem op waterval en gooit wanhopig fles met SOS-boodschap in het water. En dan vindt iemand die nog ook ADN

10 september 2019

13u41

Bron: The Washington Post, The Independent 1 Toen een vader samen met zijn vriendin en zoon zonder gsm-bereik kwam vast te zitten bovenop een waterval in Californië, was daar snel de paniek. Wie zou hen vinden? Hoe zouden ze dit in godsnaam overleven? Dankzij een boodschap in een fles, zo blijkt.

Curtis Whitson was deze zomer samen met zijn vriendin en zijn 13-jarige zoon aan het genieten van een avontuurlijk tripje in Californië toen het trio op 15 juni plots klem kwam te zitten boven een geïsoleerde waterval. Curtis vreesde dat hij zijn gezin ten dode had opgeschreven, zo getuigt hij nu over het beangstigende voorval aan The Washington Post.

HELP

De enige optie voor een mogelijke ontsnapping was een plan waarvan Curtis nooit had durven dromen dat het ook écht zou werken. Hij pende een SOS-boodschap neer op een oud rekeningetje en stopte dat in een groene plastic fles, waarop hij ‘HELP’ kerfde. En toen gooide hij de boel in het kolkende water naar beneden.



Toevallig zagen enkele wandelaars stroomafwaarts niet veel later het flesje drijven en haalden ze het uit het water. Toen ze het papiertje uit de fles prulden, lazen ze de tekst: “HELP – WE ZITTEN BOVEN VAST OP DE WATERVAL, HAAL ALSTUBLIEFT HULP.” Ook de datum van die dag stond duidelijk vermeld. De verbouwereerde wandelaars haastten zich meteen terug naar een kampeerterrein, waar ze de hulpdiensten konden alarmeren. Het was slechts een kwestie van uren voor een zoekteam een reddingsmissie op poten zette.

Trapped at a waterfall, this man sent out an SOS message in a bottle. Someone actually found it downstream. https://t.co/KvpzeCYZxH The Washington Post(@ washingtonpost) link

Touw geknakt

Het ging mis toen klusjesman Curtis, zoon Hunter en partner Krystal aan het hiken waren bij de rivier Arroyo Seco. Toen een intensieve trektocht hen op het bovenste deel van een waterval bracht, hadden ze gedacht dat er een touw zou zijn om wandelaars te assisteren bij de verraderlijke afdaling. Dat was normaal ook inderdaad het geval. Maar het touw was afgebroken.

Plots zaten ze vast. Geen veilige weg naar beneden, ook de kloof waar ze net van waren afgedaald om hier te geraken terug opklimmen, was geen optie. En hun telefoons, die hadden geen ontvangst.

Dit is ‘search and rescue’. U bent gevonden. Blijf waar u bent en we komen morgenvroeg terug voor u

Luidspreker

“Het was een beetje eng”, zegt zoon Hunter - zachtjes uitgedrukt. “We waren helemaal niemand tegengekomen tijdens de hele tocht.”

En toen kwam zijn papa met het wanhopige flessentrucje. “Al wat we nu kunnen doen, is wachten”, zuchtte vaderlief. Uiteindelijk hoefden ze helemaal niet zo lang te wachten. Meerdere bange uren, dat wel. Maar rond middernacht vloog er plots een helikoper recht boven hun hoofden en weerklonk er een stem uit een luidspreker. “Dit is ‘search and rescue’. U bent gevonden. Blijf waar u bent en we komen morgenvroeg terug voor u.”

Het helikopterteam had het gestrande gezin in het donker kunnen lokaliseren dankzij infraroodtechnologie, maar had licht nodig voor de eigenlijke reddingsactie. De volgende ochtend arriveerde zoals beloofd een nieuwe helikopercrew om de drie gelukzakken op te halen.

“Ongelofelijk”

“Het is gewoon ongelofelijk hoe het allemaal perfect samenkwam”, vertelt Curtis Whitson aan The Washington Post. “Wat is de kans?”

Ook bij California Highway Patrol, dat de redding vanuit de lucht organiseerde, kunnen ze er met hun hoofd niet bij. “Wij hebben nog nooit iemand uit een levensbedreigende situatie gered nadat we gealarmeerd werden door een boodschap in een fles”, klinkt het. “Een heleboel stukjes vielen mooi in elkaar voor deze mensen”, voegt helikopterpiloot Joe Kingman toe.