Gezin van vijf dood aangetroffen in huis in Frankrijk

13u02

Bron: Belga 1 Twitter Een gezin met twee volwassenen en drie kinderen is dood aangetroffen in een huis in het noorden van Frankrijk. De slachtoffers hadden kogelwonden, meldden de nieuwszender BFMTV en andere Franse media.

De achtergrond is volgens BFMTV wellicht een gezinsdrama. Het huis van het gezin ligt in Nouvion-et-Catillon, in het noordoosten van het land.





