Gezin van acht rijdt van klif in Californië

29 maart 2018

07u49

Bron: ANP 0 Een gezin met zes kinderen is in de Amerikaanse staat Californië van een klif gereden en kwam na een val van zo'n dertig meter in zee terecht. Volgens CNN gaat de politie ervan uit dat alle inzittenden zijn omgekomen, al zijn de lichamen van drie kinderen nog niet teruggevonden.

De SUV, met daarin twee vrouwen en hun zes kinderen tussen de negentien en twaalf jaar oud, reed de afgrond in langs de kust in Mendocino County, ten noorden van San Francisco. Een voorbijganger zag de auto een aantal uren later in het water liggen. Volgens de sheriff droegen de inzittenden geen gordel.

Hoe de auto van de weg is geraakt is niet bekend. Ook zijn er geen remsporen gevonden. De sheriff laat echter weten geen aanleiding te hebben om van een opzettelijke actie uit te gaan. Hij hoopt dat de drie vermiste kinderen uiteindelijk toch niet in de auto zaten.