Gezin uit Nederland naar ziekenhuis nadat het binnen probeert te barbecueën KVDS

07 maart 2020

22u09

Bron: ANP, 1Limburg 3 Een Portugees gezin uit Venray in Nederlands Limburg is naar het ziekenhuis gebracht nadat het binnen probeerde te barbecueën. De gezinsleden werden onwel door CO-vergiftiging.

Venray ligt op een 50-tal kilometer van de Belgische grens. Het was de moeder van het gezin die als eerste flauwviel. Ook de vader voelde zich beroerd, zo bevestigt de brandweer na een bericht van de lokale omroep 1Limburg. De twee kinderen waren nog bij bewustzijn, maar iedereen werd toch voor controle met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.

Ton

“Ze hadden een ton hete kolen in huis staan, waarop ze aan het barbecueën waren”, aldus woordvoerder Veronique Klaassen van de brandweer bij 1Limburg.





Aanvankelijk dacht de brandweer dat de koolmonoxide van een slecht werkende verwarmingsketel kwam, omdat de vader de geïmproviseerde barbecue intussen weer buiten had gezet. Maar even later bekende hij toch dat hij binnen had staan bakken.