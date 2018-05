Gezin stapt uit auto en wordt beslopen door jachtluipaarden in Beekse Bergen Redactie

11 mei 2018

08u49

Bron: AD.nl, Belga 928 Een gezin is afgelopen week bijna het slachtoffer geworden van een groepje jachtluipaarden in Safaripark Beekse Bergen in het Nederlandse Hilvarenbeek. De bezoekers waren, tegen alle regels in, uitgestapt om de dieren van dichtbij te bekijken.

Andere bezoekers van het Nederlandse dierenpark, die achter de Franse wagen reden waarin het gezin zat, filmden de actie. Op de beelden is te zien hoe twee vrouwen en een klein kind uit een Franse auto stappen om de luierende jachtluipaarden op de foto te zetten. Nadat iedereen weer ingestapt is, rijdt de auto een stukje verder. Maar ook hier stappen de inzittenden weer uit.

"Dat kind, nee!"

Het volledige gezelschap, onder wie het kind, wagen zich nu uit de auto en lopen wat rond. De groep staat deze keer verder bij de auto vandaan, wat ook door de jachtluipaarden wordt opgemerkt. Een aantal dieren kiest er dan ook voor om de nietsvermoedende bezoekers van achteren te besluipen. "Jezus! Dat kind, nee! Doe normaal, man! What the fuck", klinkt het bang en verbouwereerd bij de Nederlanders die vanuit hun auto alles kunnen vastleggen. Na enkele bange seconden raakt uiteindelijk niemand gewond.

Geschokt

Libéma is de eigenaar van het Safaripark en reageert geschokt op het voorval. Tegen Omroep Brabant zegt een woordvoerder: "Uitstappen mag nergens in het park. Over de risico's daarvan informeren we in meerdere talen." Dat bevestigt ook de manager van het park, Niels de Wildt, op NPO Radio 1. "Ook in het Frans leggen we duidelijk uit wat de regels zijn. Deze mensen hebben zich daar duidelijk niet aan gehouden."

Volgens hem hebben de uitstappers veel geluk gehad. "Wat die mensen heeft bezield, is mij een groot raadsel", aldus de manager. "Dit is niet wat je dagelijks meemaakt - gelukkig - binnen de Beekse Bergen." Het opvallende incident was trouwens niet bekend bij het park. "Niemand was op de hoogte van het feit dat mensen een soort van strandwandeling hebben gemaakt in het verblijf van de jachtluipaarden." De dieren waren volgens De Wildt niet hongerig en zaten niet 'in de jacht', maar ze reageerden uiteindelijk wel op het uitzonderlijke bezoek.

In dit soort gevallen ingrijpen als het misgaat, kan het park niet, erkent De Wildt. "Alles met camera's monitoren is een onbegonnen zaak. Het park is daarvoor veel te groot." Of er maatregelen worden genomen door de eigenaar is nog onbekend.

Eerder incident

Zes jaar geleden ging het echt fout in de Beekse Bergen. Toen werd een jongetje aangevallen en gebeten door een jachtluipaard. De ongeveer 10-jarige jongen stapte met zijn moeder uit de auto en werd aangevallen. Hij hield er een vleeswonde aan zijn bovenarm aan over.