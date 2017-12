Gezin moet huis van 680.000 euro aan buren geven nadat het procedureslag verliest over uitbreiding die volgens hen 7 cm in hun tuin stond Koen Van De Sype

31 jaar woont de Britse familie Constantine al in een prachtige woning in het oosten van Londen, maar na de feesten staat ze op straat. Ze moet de sleutel van haar huis aan de buren – de familie Ali – geven, nadat ze een rechtszaak verloor die acht jaar aansleepte. Volgens de Constantines bouwden de Ali's hun huis 7 centimeter op hun grond, maar de rechter gaf hen geen gelijk.

De allereerste klacht dateert van 2009. Aanleiding was een onaangename verrassing die de familie Constantine naar eigen zeggen kreeg toen ze thuiskwam van vakantie. De buren bleken volgens Herman (66), Yvette (57) en hun drie volwassen kinderen de afscheiding tussen hun tuinen afgebroken te hebben en hun huis uitgebreid te hebben tot acht centimeter in de tuin van de Constantines.

Strijd

De strijd barstte helemaal los in 2012, voor een burgerlijke rechtbank. Het leek er even op dat er een minnelijke schikking in de maak was, maar die werd nooit geofficialiseerd. Vorig jaar kwam een rechter ter plaatse voor een inspectie en die gaf de familie Ali gelijk. De uitbreiding van het huis van de familie was volgens hem geen overtreding. Het beroep dat de Constantines aantekenden, verloren ze in mei. Ze moesten daarop alle gerechtskosten betalen die de Ali’s de afgelopen jaren hadden gemaakt. Die lopen intussen op tot 150.000 euro en dat geld hebben de Constantines niet.

Omdat ze op 1 december nog altijd niet betaald hadden, kregen de Constantines een finale aanmaning van de rechtbank. Ze moeten de sleutel van hun huis met zeven slaapkamers vóór 5 januari 2018 aan de buren geven, die de woning daarna moeten verkopen voor minstens 565.000 euro. Daarvan mogen Sardar (62), Haliman en hun zoon Tajammul (36) Ali hun gerechtskosten aftrekken en de overschot moeten ze teruggeven aan de Constantines.

Geen van de gezinnen wilde reageren op de uitslag van de rechtszaak.