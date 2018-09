Gezin met twee jonge kinderen dood teruggevonden na woningbrand in Nederland, vuur waarschijnlijk aangestoken door een van beide ouders Redactie

22 september 2018

18u53

Bron: Belga, AD.nl 0 Na een brand in een woning in het Nederlandse Papendrecht zijn vier doden aangetroffen. E en man en een vrouw, allebei 32 jaar oud, en twee kinderen: Esther (6) en Mordechai (4). De brand is waarschijnlijk aangestoken door één van de ouders.

In de woning aan de Cremerstraat heeft korte tijd brand gewoed. Een echtpaar van 32 jaar en twee kinderen, een jongen van 4 en een meisje van 6, kwamen om het leven.

Het gezin was bekend bij de politie vanwege huiselijke ruzies en bij zorginstellingen sinds de zomer van 2017. De politie kwam afgelopen jaar al verschillende malen over de vloer vanwege huiselijk geweld en parkeeroverlast. Het gezin stond onder begeleiding van zorginstellingen. Vader en moeder stonden op het punt uit elkaar te gaan.

De hulpdiensten waren vanmorgen massaal aanwezig in de woonwijk. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De korte, maar hevige brand in de rijtjeswoning was snel geblust. Daarna moest de brandweer de deur met geweld forceren om het huis binnen te komen.



Gele rook

Volgens buren kwam er daarna gele rook naar buiten. Eenmaal binnen werden de slachtoffers op de begane grond gevonden. Er is geprobeerd ze te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld aangetroffen, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat vooralsnog uitgaat van een gezinsdrama. "Wij gaan er niet bij voorbaat van uit dat de brand de oorzaak is. Het is het meest aannemelijk dat iemand in het gezin verantwoordelijk is", aldus procureur René de Beukelaer.

Buurtbewoners vertellen dat de man en vrouw onlangs uit elkaar zijn gegaan. Moeder en kinderen zouden eind deze maand gaan verhuizen. Het nieuwe adres van de kinderen en hun moeder was ook al bekend; ze zouden een paar straten verderop komen te wonen. De vader zou in het huis aan de Cremerstraat blijven.

Voor de woning werden meerdere witte tenten opgezet. Over de exacte schade die de brand aanrichtte, is nog niet veel bekend. De buren kunnen in hun huis blijven. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht ging vanmiddag in gesprek met omwonenden die getuige waren van het drama.