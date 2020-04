Gezin in quarantaine richt thuis supermarkt in om oma met dementie te helpen Steven Alen

11 april 2020

De coronacrisis heeft voor sommige mensen extra pijnlijke gevolgen, zoals voor Hendrika van Genderen, een 87-jarige vrouw uit het Australische Forresters Beach. Ze lijdt aan alzheimer en dementie, en is sterk afhankelijk van structuur in haar leven. Ze woont bij het gezin van haar zoon Jason, dat zich al vier weken voor de opname van deze video in quarantaine plaatste om de vrouw te beschermen.

De breuk met haar vertrouwde bezigheden had een grote impact op Hendrika’s cognitieve functies. “Haar routine is helemaal door elkaar geschud”, vertelt haar zoon Jason. “Gewoon het besef van hoe de week in elkaar zit, is nu helemaal naar de vaantjes voor haar. Een van de dingen waar ze haar week rond structureert, is haar wekelijkse winkeluitstap.”

En dus richtte het hele gezin gewoon thuis een supermarkt in, compleet met een kassier, een rol voor de kleine Art. En Hendrika? Die vond het duidelijk geweldig. “Dit moet je filmen”, zei ze nog. En dat is exact wat het gezin deed.