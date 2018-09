Gezin in paniek: dronken buurman met semi-automatisch wapen belt 's avonds laat aan mvdb

11 september 2018

15u44

Bron: NYPost 0 Een Amerikaans gezin heeft in hun woning in Florida doodsangsten uitgestaan toen hun buurman 's avonds laat in dronken toestand met een semi-automatisch vuurwapen bij hen aanbelde.

De vader des huizes was op dat moment op zakenreis in Californië. Tom D’Errico schrok zich een aap toen hij de doorgestuurde beelden van de bewakingscamera op zijn smartphone te zien kreeg. Buurman Kevin Flaherty had een kogelvrije vest aan en leek klaar om toe te slaan. Toms vrouw en kinderen waren wel thuis en verscholen zich in allerijl in de badkamer.



Politie-agenten snelden naar de woning nabij de stad Boca Raton, namen het vuurwapen af, maar sloegen de man vreemd genoeg niet in de boeien. Pas 's anderendaags op 6 september werd Flaherty van zijn vrijheid beroofd. D'Errico is niet te spreken over het optreden van de ordediensten. Het duurde twintig minuten vooraleer de agenten arriveerden. Hij kan er bovendien niet bij dat Flaherty niet meteen werd opgepakt.

De buurman daagde gewapend op omdat zijn dochter uit schrik voor hem naar de familie D’Errico was gevlucht. Flaherty had eerder op de avond zijn eigen gezin bedreigd. De politie heeft alle vuurwapens van de man opgehaald. Flahery wordt in afwachting van zijn proces onderworpen aan een psychologisch onderzoek.