Gezin dat geen belastingen wil betalen omdat het “tegen Gods wil” is, krijgt rekening van 1,4 miljoen gepresenteerd KVDS

17 juli 2019

17u40

Bron: ABC News, The Guardian 5 Buitenland Een christelijk gezin uit de Australische deelstaat Tasmanië heeft het deksel op de neus gekregen nadat het weigerde om zijn belastingen te betalen. Rembertus Cornelis en Fanny Alida Beerepoot voerden aan dat het “tegen Gods wil” zou zijn, maar daar had de rechter geen oren naar. Het gezin moet nu 1,4 miljoen euro betalen aan de Australische belastingdienst.

De Beerepoots – Nederlandse migranten – moesten vandaag voor het Hooggerechtshof verschijnen in Tasmanië. Volgens de Australische nieuwssite ABC News stonden ze onder meer 580.000 euro aan inkomstenbelastingen achter. Ze zouden verscheidene aanmaningen gekregen hebben voor hun schulden en zouden ook nagelaten hebben om hun belastingaangifte in te dienen. In 2017 werd hun huis in het noorden van Tasmanië al aangeslagen en verkocht voor 75.000 euro, nadat ze zeven jaar lang geweigerd hadden om een kleine 2.000 euro aan belastingen op hun land te betalen. Volgens hen behoorde hun land immers toe aan God.

Queen

Rembertus Cornelis Beerepoot voerde vandaag aan dat de Australische belastingwet “inging tegen de wil van God”. Volgens het paar - dat zichzelf verdedigde - is de wet van God de hoogste die er is en rekenen ze uitsluitend op Zijn zegeningen. “We geven alleen aan Hem en niet aan een externe entiteit zoals de belastingdienst”, klonk het resoluut. Beerepoot zou naar eigen zeggen brieven gestuurd hebben naar de Queen en de eerste minister om zijn gelijk te halen.





“Als we onze loyaliteit verschuiven van God naar het Gemenebest, zou dat betekenen dat we tegen Hem in opstand komen”, ging hij verder. “Dat zou een overtreding zijn van het eerste gebod (om maar één God te vereren, red.).” Volgens de man zou dat een vloek afroepen over Australië: “We merken dat nu al in de vorm van droogtes en onvruchtbaarheid”, klonk het.

Zijn vrouw voegde daaraan toe: “Als we God afwijzen, zal de vloek nog groter worden. Maar als we terugkeren naar Hem, zullen we genezing vinden.”

De rechter was niet overtuigd. “Als jullie me geen passage kunnen aanwijzen in de Bijbel waar letterlijk staat dat je geen belastingen mag betalen, kan ik jullie moeilijk volgen”, zei hij. “Volgens mij staat er wél in dat er een duidelijke scheiding is tussen burgerlijke en religieuze aangelegenheden.” Hij gaf wel toe dat hij dacht dat het koppel echt geloofde wat het zei en dat het niet ging om een poging om aan belastingontduiking te doen.

1,4 miljoen

Daarop beval de rechter de Beerepoots om 1,4 miljoen euro te betalen. Het bedrag zou onder meer de achterstallige inkomstenbelastingen dekken, maar ook administratieve kosten, intresten en schulden die ze maakten op hun lopende rekening.

