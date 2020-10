Gezin aangevallen met hamer en mes bij Parijs: vijf doden, onder wie vier kinderen HAA

03 oktober 2020

16u40

Bron: ANP 1 Vijf mensen, onder wie vier kinderen, zijn om het leven gebracht in een voorstad van Parijs. Het drama speelde zich af in familiesfeer. Vijf anderen raakten gewond.

Volgens plaatselijke media heeft "een oom" het van origine Sri Lankaanse gezin aangevallen met een hamer en een mes in Noisy-le-Sec, ten noordoosten van de Franse hoofdstad. Bij het drama kwamen vijf mensen om het leven, onder wie vier kinderen. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekend.

Er vielen ook vijf gewonden. Drie van hen zijn er erg aan toe. De dader is volgens de politie in het appartement ook bewusteloos aangetroffen, nadat de politie zich toegang tot de woning had weten te verschaffen. Over zijn motieven is nog niets bekend.

De politie kwam in actie nadat een gewond kind bloedend wist te ontkomen en alarm sloeg in een nabijgelegen bar in de straat. Het kind zei dat een oom zijn familie had aangevallen. De barman alarmeerde vervolgens de politie.