Gezichtsherkenning en surveillancedrones: straks identificeren 570 miljoen camera's alles en iedereen in China Marije Vlaskamp

10 augustus 2018

16u17

Bron: de Volkskrant 0 De handelsoorlog van de Amerikaanse president Trump met China gaat op het eerste gezicht om handelstekorten en verloren werkgelegenheid, maar het ware motief is de angst dat Peking op technologisch gebied de overhand krijgt. "Wat hier gebeurt, staat in het Westen in de kinderschoenen."

Een afvalbak rolt door de lanen van het uitgestrekte conferentiecentrum in Tianjin waar de Wereldintelligentie-conferentie wordt gehouden. Schoonmakers zijn vrijwel overbodig: de prullenbak navigeert zelfstandig, kondigt zijn komst aan met een liedje en flitslichtjes en stopt beleefd als iemand de klep aanraakt. "Hij kan niet herkennen waar zich het meeste afval bevindt, maar daar werken we aan. Zelfdenkende huishoudelijke apparatuur heeft de toekomst", zegt de man die de prullenbak activeert.

Met overgave stort China zich op hightech. Of het nu gaat om gezichtsherkenning, surveillancedrones in de vorm van vogels of helmen die via het meten van hersengolven de gemoedstoestand van treinbestuurders en fabrieksarbeiders in kaart brengen: vrijwel dagelijks wordt een nieuw futuristisch hoogstandje over de samenleving uitgerold. China ontpopt zich tot laboratorium voor technologieën waar het Westen nog huiverig voor is.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN