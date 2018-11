Gezichtsherkenning bij zalmen ontketent revolutie in Noorse kwekerijen: weg met de epidemieën die de sector jaarlijks een miljard kosten

Karen Van Eyken

08 november 2018

12u45

Bron: Bloomberg

Gezichtsherkenning is niet langer enkel voorbehouden voor mensen, ook vissen ontsnappen er niet langer aan. Het Noorse viskweekbedrijf Cermaq is immers van plan om de technologie uit te rollen in al haar zalmkwekerijen voor de kust van Noorwegen. Zo zal elke vis een medisch dossier krijgen met als doel de verspreiding van ziektes tegen te gaan.