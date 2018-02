Gezichtsbedekking in Oostenrijk nu tijdelijk toegestaan mvdb

27 februari 2018

08u26

Bron: AD.nl 2 In grote delen van Europa zijn de dikke sjaals en mutsen momenteel niet aan te slepen door de ijzige kou. Ook in Oostenrijk waar het ijsdagen zijn met temperaturen van tien graden onder het vriespunt. Probleem: vanaf 1 oktober is gezichtsbedekking echter wettelijk verboden. Maar voor deze barre omstandigheden wordt een uitzondering gemaakt.

Oostenrijk heeft net zoals ons een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Zowel voorhoofd als kin moet te zien zijn sinds de wetswijziging die per 1 oktober van kracht is. Op het dragen van een boerka of nikab staat een straf van maximaal 150 euro. Dat geldt ook voor carnavalsmaskers en dus ook voor mutsen en shawls die het gezicht bedekken.

Het barre winterweer en de bittere kou hebben daaraan een tijdelijk einde gemaakt. De Oostenrijkers, ook strenggelovige islamtische inwoners, en hun wintersportgasten mogen het gezicht tot nader order weer inpakken om te voorkomen dat de neus bevriest. In het wetsartikel was rekening gehouden met die mogelijkheid.

