Gezicht van datingsite voor hetero Trump-aanhangers is veroordeelde pedofiel

20 februari 2018

20 februari 2018

Bron: Metro, WRAL Het gezicht van de dating-app voor Trump-aanhangers, die enkel toegankelijk is voor hetero's op zoek naar een partner, is een veroordeelde pedofiel die zichzelf filmde terwijl hij seks had met een 15-jarig meisje. Het is Barrett Riddlebergers glimlach, samen met die van zijn echtgenote Jodi, die de bezoekers van Trump.dating begroet.

De man was 25 toen hij in 1995 een sekstape maakte met het minderjarig meisje. Dat onthult WRAL, die de inmiddels 50-jarige man contacteerde. Hij verkoos "het over het heden te hebben, niet het verleden". Toen hem gevraagd werd naar zijn veroordeling wegens pedofilie, wilde hij enkel dit kwijt: "Ik heb al geboet voor iets wat ik 25 jaar geleden heb gedaan".

De man is inmiddels al 22 jaar getrouwd en lijkt een perfect voorbeeld van het soort relatie dat de app haar gebruikers wil helpen vinden. Het koppel is actief in de Republikeinse partij in North Carolina. Op zijn twitter staat een citaat van de evangelische christen Ravi Zacharias: "De ultieme test voor elke beschaving is de manier hoe die de meest kwetsbaren behandelt, namelijk wat we doen met onze kinderen".

De dating-app kwam onder vuur te liggen omdat ze alleenstaanden enkel de opties 'hetero man' of 'hetero vrouw' laat in hun zoektocht naar een partner van het andere geslacht. Ook de opties 'gelukkig getrouwd' en 'ongelukkige getrouwd' doet wenkbrauwen fronsen.