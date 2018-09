Gezagsvoerder MH370 leek wel geobsedeerd en stuurde 97 berichten naar bekende internettweeling mvdb

23 september 2018

12u27

Bron: Daily Telegraph - Mirror 0 De gezagsvoerder van de vermiste vlucht MH370 heeft doorheen 2013 via Facebook meer dan negentig berichten gestuurd naar LQi Min Lan en L an Qi Hui , tweelingszussen (26) die bekendheid vergaarden op sociale media in Maleisië.

Luchtvaartexperts stellen zich ernstige vragen bij de geestestoestand van kapitein Zaharie Ahmad Shah (53) voorafgaand aan 8 maart 2014 0.41 uur, het tijdstip waarop hij met een Boeing 777 met in totaal 239 inzittenden vanop Kuala Lumpur opsteeg voor nachtvlucht MH370 naar Bejing. Het toestel verdween een uur later spoorloos van de radar, wat leidde tot het grootste mysterie in de geschiedenis van de luchtvaart.

Kapitein Zaharie Ahmad Shah stuurde doorheen 2013 ondanks een leeftijdsverschil van 34 jaar in totaal 97 berichten naar de internetttweeling. De vijftiger leek wel geobsedeerd door hen. Enkele van de berichten kunnen als seksueel getint geïnterpreteerd worden. De getrouwde vader van drie kinderen vroeg de tweeling meermaals met aandrang om zijn woonplaats Kuala Lumpar (de hoofdstad van Maleisië) te bezoeken. De zussen met nu meer dan 225.000 volgers op Instagram, negeerden de berichten.

"Rebel"

De piloot liet zich op internet ook 119 keer uiterst kritisch uit over zijn werkgever Malaysian Airlines en de Maleisische overheid, stelt nieuw ondezoek waarover de Australische Daily Telegraph bericht. "In ieder van ons schuilt een rebel die wakker moet worden gemaakt", stelde Zaharie Ahmad Shah (vrij vertaald) in 2013.



Zijn online gedrag zou alarmbelletjes hebben moeten doen afgaan, stelt expert Geoffrey Thomas van airlineratings.com. "Indien een piloot van (de Australische luchtvaartmaatschappij, red.) Qantas zo vaak politieke uitspraken doet, zou hij daarover worden aangesproken met een mogelijke schorsing tot gevolg". Volgens de Britse psycholoog Paul Dickens is er sprake "van obsessief gedrag en onbedachtzaamheid, iets wat uitzonderlijk is voor een piloot."

Het mogelijke zelfdestructief gedrag dat hij aan de dag legde, wordt versterkt door het feit dat hij thuis met de vluchtsimulator oefende met een crash in de Indische Oceaan. Aangenomen wordt dat het mysterie over MH370 onopgelost zal blijven. Het eindrapport werd in juli gepubliceerd, wat het officiële einde betekende van de vier jaar durende zoektocht.