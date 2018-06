Gewonden na schietincident in centrum Malmö Redactie

18 juni 2018

21u25

Bron: ANP, Kvällsposten, Belga 0 Een onbekende schutter heeft vanavond in het centrum van Malmö het vuur geopend op willekeurige voorbijgangers in de buurt van een café. De plaatselijke politie vertelde dat vier van hen zijn geraakt door kogels. Over hun toestand zijn geen mededelingen gedaan. Er was geen reden voor groot alarm.

Getuigen vertelden zeker vijftien schoten te hebben geteld, mogelijk afkomstig uit een automatisch geweer. Verscheidene ambulances zijn naar de plek van de schietpartij gestuurd. Het gebied is afgezet. De dader is naar verluidt nog voortvluchtig. Er waren rond het tijdstip dat hij toesloeg veel mensen op de been die de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea (1-0) in Rusland vierden.

De Zweedse krant Kvällsposten meldt dat onder de gewonden drie mannen van in de twintig zijn. Eén van hen zou gekend zijn bij de politie.

"De omgeving is afgesloten", aldus een politiewoordvoerder. "We zijn bezig met ondervragingen, en we zullen de gewonden ook ondervragen als ze willen of kunnen spreken."

