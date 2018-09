Gewonden en arrestaties bij ontruiming van boomhuttenkamp in Duitsland

16 september 2018

In een bos in het Duitse Hambach (Noord-Rijnland-Westfalen) heeft de politie dit weekend 34 activisten opgepakt die zich verscholen hadden in hutten en tunnels. Er vielen ook negen gewonden. Dat melden de Duitse autoriteiten.