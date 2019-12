Gewonden bij schietpartij tijdens herdenkingsfeest in Chicago: “Mensen renden schreeuwend over straat” tvc

22 december 2019

14u19

Bron: Belga, The Guardian 2 In Chicago zijn zondag zeker dertien mensen neergeschoten, meldden verschillende Amerikaanse media. Dat gebeurde volgens de lokale politie tijdens een herdenking van iemand die eerder dit jaar omkwam door vuurwapengeweld.

Bij een schietpartij tijdens een herdenkingsfeest in de Amerikaanse stad Chicago zijn dertien mensen gewond geraakt, van wie er vier in kritieke toestand verkeren. Dat heeft Fred Waller, hoofdcommissaris bij de politie van Chicago, vanochtend (lokale tijd) gezegd op een persconferentie. Eerder berichtten Amerikaanse media dat er doden zouden zijn gevallen bij de schietpartij, maar dat blijkt niet te kloppen.

De schietpartij deed zich afgelopen nacht voor in een woning in de wijk Englewood, tijdens een feest ter ere van een twintiger die in april werd vermoord. “Het gaat om een geïsoleerd incident dat het gevolg is van een ruzie tijdens dat feest”, zegt Waller.

“Ik werd wakker door het geluid van vier, vijf of zes schoten”, zei een buurman. “Die klonken hard, dus het moest wel dichtbij zijn. Toen ik uit het raam keek zag ik nog niets, maar even later renden mensen schreeuwend over straat.”

Opgepakt

Bij de ruzie werden “verschillende schoten afgevuurd”, aldus de hoofdcommissaris. “Mensen begonnen op de vlucht te slaan en terwijl ze vluchtten, werden meer schoten afgevuurd.” Uit videobeelden zou blijken dat er meerdere schutters waren. De politie pakte twee mensen op.

In totaal raakten dertien mensen gewond. “Hun leeftijden variëren tussen de 16 en 48 jaar”, zegt Waller. “Vier van hen zijn kritiek, de toestand van de anderen is stabiel.”