Gewonden bij schietpartij op tienerfuif in Amerikaanse staat Alabama jv

03 september 2018

08u38

Bron: dpa/belga 0 Op een tienerfuif in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama zijn gisteravond volgens berichten in Amerikaanse media meerdere jongeren door schoten gewond geraakt.

In de eerste berichten luidt het dat er tot zeven gewonden zou zijn, aldus het nieuwsportaal Al.com. Eén jongere zou in levensgevaar vertoeven.

De politie heeft meerdere huizenblokken afgezet, meldde zender Fox News.

Voorafgaandelijk aan de schoten tegen het einde van de fuif was er buiten het gebouw, de WorkPlay, een ruzie tussen twee mannen.

Op Twitter luidt het dat de politie massaal aanwezig is. Een Twitteraar rapporteerde tien schoten te hebben gehoord en mensen hebben zien wegrennen.

Onduidelijk is hoeveel verdachten er zijn. Meerdere tieners zijn voor verhoor meegenomen.

BREAKING: Multiple victims shot at a teen party at WorkPlay in downtown Birmingham, Alabama. https://t.co/fRv0r2EfEo Shannon Watts(@ shannonrwatts) link