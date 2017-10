Gewonden bij schietpartij in Zweden Twitter Expressen Aftonbladet

00u01 1 Twitter In het stadje Trelleborg in het zuiden van Zweden zijn bij een schietpartij in het drukke oude centrum meerdere gewonden gevallen. Dat melden de lokale media en de politie via Twitter. Minstens 4 mannen werden opgenomen in nabijgelegen ziekenhuizen in Malmö en Lund. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. De politie gaat niet uit van een terreurdaad, maar wel van bendegeweld.

Rond half elf gisteravond kreeg de politie meerdere oproepen binnen over schoten in het centrum van Trelleborg. Toen ze ter plekke kwamen, vonden ze meerdere gewonden. De politie heeft ondertussen een groot deel van het centrum afgezet en er is een grootschalige politieactie bezig.



Fredrik Bratt van de plaatselijke politie kan nog niet bevestigen hoeveel gewonden er precies zijn gevallen. Eveneens is volgens Bratt nog niet duidelijk of alle vier zijn opgenomen met schotwonden, of ze andere verwondingen opliepen.











