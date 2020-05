Gewonden bij Grieks protest tegen asielzoekerscentrum MDG

31 mei 2020

19u45

Bron: Belga 0 Bij een protest van bewoners van de Griekse plaats Malakasa tegen het asielzoekerscentrum in het dorp ten noorden van Athene zijn meerdere gewonden gevallen. De demonstranten blokkeerden een snelweg tijdens hun protest.

"Het was een vreedzame demonstratie en we werden in elkaar geslagen", zei de burgemeester van Malakasa, Yiorgos Giassimakis, tegen een Griekse krant. Hij doelde op het ingrijpen van de politie, die onder meer traangas gebruikte om de demonstranten uit elkaar te drijven. Volgens de politie zijn zes agenten gewond geraakt. Hoeveel demonstranten verwondingen hebben opgelopen, is niet bekend.

Migrantenkamp uitgebreid

Het migrantenkamp werd in maart uitgebreid. Er kwamen honderden migranten bij die door Turkije de grens over waren gestuurd. De kampbewoners mogen het terrein officieel niet verlaten, nadat in april een bewoner positief testte op het coronavirus. Volgens burgemeester Giassimakis doen veel bewoners dat toch.

"Vorig weekend trokken ze de heuvels in en staken vuurtjes aan. Het kostte ons veel moeite om ze allemaal te blussen."

In Griekenland verblijven meer dan 120.000 vluchtelingen. Velen van hen willen verder de Europese Unie intrekken.