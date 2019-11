Gewonden bij explosie in mijn Duitsland, 30 arbeiders ingesloten TT

08 november 2019

11u06

Bron: ANP, Mitteldeutsche Zeitung 1 Door een explosie in een mijn in Duitsland zijn ongeveer 30 arbeiders ondergronds ingesloten geraakt. Er zouden twee gewonden zijn gevallen. De explosie vond plaats in een groeve in de plaats Teutschenthal, in de buurt van Leipzig.

De oorzaak van de explosie rond 9 uur vanmorgen is niet bekend. Hulpdiensten zijn volgens lokale media in grote schaal uitgerukt. De ingesloten arbeiders zouden zich in een beveiligde zone bevinden.