Gewonde man loopt bos in na verkeersongeval Noëlle van den Berg

10 mei 2018

17u25

Een man van 78 jaar oud is gisteravond na een verkeersongeval in het Nederlandse Strijbeek een bos in gelopen. Hij werd teruggevonden op de Nederlands-Belgische grens.

Afgelopen nacht botste een personenauto met een landbouwvoertuig op de Goudbergseweg. Na het ongeluk stapte de gewonde bestuurder van 78 uit de auto en liep hij weg van het ongeluk.



De man vertrok rond 00.30 uur in de richting van de Belgische grens de bossen in. Omdat hij gewond was geraakt bij het ongeval, hebben meerdere eenheden van de politie gezocht naar de man. Ook de politiehelikopter werd ingezet. Agenten vonden de man uiteindelijk rond 07.30 uur in een bosperceel op de grens tussen Nederland en België. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man wegliep na het ongeval is nog onduidelijk.