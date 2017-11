Gewonde Canadese vrouw overleeft drie dagen in wildernis dankzij honden kv

Annette Poitras is een professionele 'dogwalker' of hondenuitlaatster. Een Canadese vrouw, die voor haar beroep honden uitlaat, is levend en wel teruggevonden nadat ze drie dagen in de koude, natte wildernis doorbracht. Annette Poitras had zich tijdens een wandeling bezeerd en was haar telefoon kwijtgeraakt. Haar drie trouwe viervoeters weken geen seconde van haar zijde.

De 56-jarige Annette Poitras liet maandag drie honden uit in Coquitlam in de Canadese provincie British Columbia. Tijdens de wandeling kwam ze echter ten val en raakte ze gewond. Ze verloor daarbij ook haar telefoon.

Toen zijn vrouw vermist bleek te zijn, schakelde haar man de hulpdiensten in. Meer dan 60 mensen namen deel aan de zoekactie. Pas woensdagochtend werd Annette gevonden, nadat hulpverleners haar kreten om hulp hadden gehoord. Ze werd aangetroffen in een waterwingebied dat niet toegankelijk is voor wandelaars, ver ten noorden van waar ze voor het laatst gezien werd.

Omstreeks 14 uur werd Annette gered door een helikopter en op luid gejuich onthaald door haar familie, vooraleer ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. “Ik kon niet ademen,” vertelt haar man Marcel Poitras. “het was gewoon fantastisch. Ik heb tegen mijn dochter gezegd dat we zullen wachten tot ze thuis is voor we op haar kijven." Zijn vrouw mag deze week nog het ziekenhuis verlaten, deelt hij mee.

In twee volgende helikoptertrips werden ook de honden opgepikt: Bubba, een kruising van een mopshond en een beagle, Chloe – een border collie en een jonge boxer genaamd Roxy. Ook zij werden door hun opgeluchte baasjes opgewacht.

Hoe Poitras precies van het wandelpad is afgeraakt is nog onduidelijk. Volgens een reddingsmedewerker schuilde ze onder een boomstam voor de gietende regen, maar verder zag ze er volgens hem “kwiek” uit. Aan haar valpartij hield ze een gewonde rib over.

“Het was extreem nat en glad, met erg dikke struiken. De infraroodsensor die gisteren gebruikt werd door de helikopter detecteerde helemaal geen lichaamswarmte, zo dik is het woud hier,” vertelt Al Hurley, die de zoektocht coördineerde. “Ik vind het een mirakel dat ze er nog vrij goed aan toe is.”

