Gewonde anderhalve week na aanslag Utrecht overleden: dodental komt op vier KVDS

28 maart 2019

16u16

Bron: ANP 0 Buitenland Een van de gewonden van de aanslag in Utrecht is vandaag overleden. Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern. Het dodental van de aanslag - die precies 10 dagen geleden gebeurde - komt daarmee op vier.

Een van de twee andere zwaargewonden, een 20-jarige vrouw uit Utrecht, ligt nog in het ziekenhuis. Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein werd dinsdag ontslagen.





De verdachte van de aanslag - Gökmen T. - wordt nu verdacht van viervoudige moord op doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk, volgens de Nederlandse openbare omroep NOS.





T. zou vorige week maandag in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur hebben geopend. Eind volgende week neemt de raadkamer in Utrecht een beslissing over de verlenging van het voorarrest van T..