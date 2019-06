Gewiekste dief teisterde jarenlang rijke Londense wijk met raadselachtige inbraken, nu vliegt hij eindelijk achter tralies



Beruchte boef was érg effectief ADN

21 juni 2019

19u50

Bron: ANP 0 Eén van de meest beruchte inbrekers van Groot-Brittannië is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. De zogeheten "Wimbledon Prowler" wist jarenlang uit handen te blijven van de autoriteiten, maar liep in februari alsnog tegen de lamp.

De 43-jarige Albanees Astrit Kapaj dankt zijn bijnaam aan zijn werkgebied: de Londense buitenwijk Wimbledon, die veel vermogende inwoners telt.

Boris Becker

Kapaj brak onder meer in bij tennisster Boris Becker en voetballer Nicolas Anelka, die de crimineel volgens Britse media nog achterna is gerend. Kapaj heeft in totaal 22 inbraken toegegeven. Zijn buit sinds 2008 zou een waarde hebben gehad van zo'n 560.000 euro. De autoriteiten vermoeden echter dat de Albanees zich schuldig heeft gemaakt aan veel meer inbraken en mogelijk zelfs miljoenen aan juwelen heeft buitgemaakt.

Zorgvuldig

De ervaren boef was volgens de rechter zo effectief, dat het in veel gevallen een raadsel was hoe hij was binnengedrongen bij slachtoffers. "Het is niet verrassend dat u de hele gemeenschap angst aanjoeg.” De autoriteiten zeggen dat Kapaj, die werkte in een Fish & Chips-zaak, namelijk erg zorgvuldig te werk ging. Hij repareerde door hem veroorzaakte schade en haalde woningen niet helemaal leeg, maar nam maar een deel van het geld en waardevolle spullen mee. De politie mobiliseerde tientallen rechercheurs om hem op te sporen.

Omdat mensen niet wisten waarom hun spullen verdwenen, ontsloegen ze mensen die in hun huizen werkten of daar hielpen

In Wimbledon is opgelucht gereageerd op de veroordeling van de inbreker, die getrouwd is en kinderen heeft. "Omdat mensen niet wisten waarom hun spullen verdwenen, ontsloegen ze mensen die in hun huizen werkten of daar hielpen", zegt een lid van een buurtveiligheidscomité.