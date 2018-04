Gewezen Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye krijgt 24 jaar cel KVE

06 april 2018

08u41

Bron: Belga 2 Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft gewezen presidente Park Geun-hye (66) vandaag schuldig bevonden aan machtsmisbruik en een reeks andere aanklachten . Ze is veroordeeld tot 24 jaar cel en krijgt ook een boete van 18 miljard won (13 miljoen euro).

Park Geun-hye vertoeft al bijna een jaar in voorhechtenis, nadat het parlement in december 2016 besliste om haar uit haar functie te ontzetten. Drie maanden later werd ze door het Grondwettelijk Hof officieel afgezet als presidente. Aanklagers hadden dertig jaar cel geëist tegen de oud-president. Er waren achttien aanklachten tegen haar. Het gaat onder meer om machtsmisbruik, corruptie en het lekken van staatsgeheimen.

Park behoorde tot de meest invloedrijke conservatieve politici van Zuid-Korea. Ze kwam vooral in de problemen door de nauwe banden die ze onderhield met haar schaduwraadgeefster Choi Soon-Sil, die ook wel eens de Zuid-Koreaanse Raspoetin wordt genoemd. Park zou samen met Choi steekpenningen hebben aanvaard ter waarde van 59,2 miljard won (46 miljoen euro).

Drie Zuid-Koreaanse conglomeraten, Samsung, Lotte en SK, hadden zoveel geld veil voor politieke gunsten. Bovendien is het vroegere staatshoofd ervan beschuldigd achttien grote bedrijven te hebben verplicht in totaal 77,4 miljard won (60 miljoen euro) te "schenken" aan twee stichtingen die onder controle van Choi zijn geplaatst.

Choi werd in februari al tot twintig jaar cel veroordeeld.