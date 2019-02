Gewezen Republikeinse gouverneur wil Trump uitdagen in 2020 KVE

15 februari 2019

20u53

Bron: Belga 0 Bill Weld, een gewezen Amerikaanse gouverneur, wil zich kandidaat stellen bij de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen van 2020. Hij zou daarmee als eerste officieel de strijd aangaan tegen Donald Trump. Weld beschrijft de huidige president als "bullebak van het schoolplein".

Weld was bij de vorige verkiezingen kandidaat-vicepresident van de libertaire kandidaat-president Gary Johnson. Hij zei tijdens de campagne voor de race naar het Witte Huis toen dat er bij Trump "een vijs los zit".

Verontrust

De Republikein zei vandaag dat hij verontrust is. "De energie van onze samenleving wordt ondermijnd door een cultuur van verdeeldheid van de president in Washington. Door al die zorgen heb ik een verkennend comité samengesteld om als Republikein deel te nemen aan de verkiezingen van 2020", verklaarde Weld in Bedford, New Hampshire. De 73-jarige Weld bestempelde Trump vrijdag als "bullebak van het schoolplein", "onstabiel" en "een president wiens prioriteiten gericht zijn op de bewondering van zichzelf in plaats van op het welzijn van het land".

Weld is afkomstig uit Massachusetts en wordt beschouwd als een progressieve Republikein. In de jaren 90 bekleedde hij twee keer het mandaat van gouverneur.