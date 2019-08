Gewezen Kirgizische president opgepakt

SVM

08 augustus 2019

19u30

Bron: Belga

0

De gewezen Kirgizische president Almazbek Atambajev is opgepakt na de politieraid op zijn residentie in Koj-Tasj, niet ver van de hoofdstad Bisjkek. Bij een eerste mislukte raid is nog een lid van de speciale eenheden om het leven gekomen.