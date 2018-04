Gewezen Guatemalteekse dictator Montt overleden sam

José Efrain Rios Montt, de gewezen dictator van het Centraal-Amerikaanse land Guatemala, is overleden. De 91-jarige Montt overleed aan een hartaanval, aldus zijn advocaat.

Rios Montt leidde Guatemala van maart 1982 tot augustus 1983 met harde hand. Zo zou hij verantwoordelijk zijn voor de dood van 1.771 leden van de Ixil, de Mayagemeenschap die volgens de militaire junta steun verleende aan de linkse guerrillabeweging. Op 10 mei 2013 werd hij daarvoor tot tachtig jaar cel veroordeeld wegens volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid. Maar nog diezelfde maand werd dat vonnis wegens vormelijke fouten nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof, dat oordeelde dat er een nieuw genocideproces moest komen.

Dat nieuwe proces kwam nooit echt van de grond. In oktober vorig jaar hervatte het achter gesloten deuren, na een jaar schorsing. De advocaten van Montt pleitten dat de man dement was en niet in staat om nog deel te nemen aan het proces.