Gewezen FPÖ-leider Strache neemt Europees mandaat niet op KVE

17 juni 2019

10u15

Bron: Belga 0 Heinz-Christian Strache, de gewezen partijleider van de extreemrechtse FPÖ en voormalig vicebondskanselier van Oostenrijk, zal niet zetelen in het Europees Parlement, hoewel hij bij de verkiezingen eind mei een mandaat in de wacht had gesleept. "Een terugkeer naar de actieve politiek kan en zal pas volgen nadat de achtergrond van de Ibiza-video zo goed als mogelijk is verduidelijkt", schrijft hij in een persverklaring. Strache stapte op als vicekanselier en partijleider, nadat hij in opspraak was gekomen door de bewuste video.

Het gelekte filmpje dat in 2017 op het vakantie-eiland Ibiza werd gemaakt, leidde uiteindelijk tot het einde van de regeringscoalitie ÖVP-FPÖ in Oostenrijk. Strache blijkt in die video bereid om zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair. Strache nam daarop ontslag als vicekanselier en partijvoorzitter. Momenteel is een overgangsregering onder interim-bondskanselier Brigitte Bierlein aan de macht. Op 29 september zijn er parlementsverkiezingen.

Zijn beslissing om zijn Europees mandaat niet op te nemen, zou geen politieke berekening en ook geen deal zijn, aldus Strache. Het gaat enkel om een persoonlijke beslissing. Daarmee gaat hij in tegen de speculatie dat het afzien van zijn Europees mandaat een voorwaarde was voor de kansrijke kandidatuur van zijn vrouw bij de parlementsverkiezingen, op de derde plaats van de FPÖ-lijst in Wenen.

Bij de Europese verkiezingen op 26 mei had Strache bijna 45.000 voorkeursstemmen gekregen, wat hem in principe een mandaat oplevert in het Europees Parlement.

