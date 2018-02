Gewezen FBI-agent barst in tranen uit terwijl hij op CNN live commentaar geeft op schietpartij Florida Karen Van Eyken

15 februari 2018

15u27

Bron: CNN, People 0 Een voormalige agent van de FBI en CIA was in de studio van CNN aanwezig om live commentaar te geven op de laatste ontwikkelingen van de schietpartij op een school in Florida. Philip Mudd raakte zo overmand door emoties dat hij niet meer verder kon praten.

Anker Wolf Blitzer vroeg aan Mudd welke gevoelens het schietincident bij hem opriep. "Ik heb tien neven en nichtjes", antwoordde de gewezen FBI-agent. "We praten steeds maar 'bump stocks' - een type kolf die de terugslag van het wapen gebruikt om steeds opnieuw te blijven vuren, nvdr.- en we spreken over de wapenwetgeving", voegde hij daaraan toe vooraleer hij in tranen uitbarstte en niet meer verder kon.

"Een kind van God is dood. Kunnen we nu in dit land echt niet toegeven dat we dit niet langer mogen accepteren?"

"Ik kan het niet accepteren, Wolf, ik kan het niet!"

Bij de schietpartij in Parkland in de staat Florida zijn zeventien mensen om het leven gekomen.

De dader die gearresteerd werd, is een ex-leerling van de school. Nikolaus Cruz (19), opende het vuur met een AR-15, een halfautomatisch wapen, in de Marjory Stoneman Douglas High School nadat hij het brandalarm had doen afgaan. Hij was van school gestuurd “om disciplinaire redenen”.

Sinds begin dit jaar waren er al bijna twintig schietpartijen op scholen in de VS. President Donald Trump betuigde al zijn medeleven aan de slachtoffers.