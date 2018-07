Gewezen FARC-leiders moeten zich voor vredesrechtbank verantwoorden voor ontvoeringen IB

Bron: Belga 0 Voor het eerst sinds het einde van de burgeroorlog in Colombia moeten gewezen leiders van de linkse guerillaorganisatie Farc zich voor het gerecht verantwoorden.

De gewezen guerillaleider Rodrigo Londoño Echeverri en andere hooggeplaatste ex-Farc-leden verschenen gisteren in de hoofdstad Bogotá voor een speciale vredesrechtbank. Anderen lieten zich vertegenwoordigen door advocaten of stonden in verbinding via video.

De vroegere rebellenleiders werden eerst geconfronteerd met de beschuldigingen. Als ze in de loop van het proces de feiten zouden toegeven, krijgen ze aanzienlijke strafverminderingen. In het eerste proces gaat het om bijna 8.500 ontvoeringen van 1993 tot 2012. De Farc-rebellen ontvoerden duizenden burgers, om met het losgeld hun gewapende strijd tegen de staat te financieren.

"De juridische behandeling van misdaden die tijdens het conflict zijn gepleegd, is een belangrijke component van het vredesproces", zegt Kai Ambos, professor internationaal strafrecht aan de Duitse Universiteit Göttingen. "Het is van belang dat de daders op een of andere manier verantwoording moeten afleggen." Ambos ondersteunt de speciale rechtbank in Colombia als extern adviseur.

Miljoenen vluchtelingen

Eind 2016 zetten de Colombiaanse regering en de Farc een punt achter de burgeroorlog, die in enkele decennia 220.000 doden maakte en miljoenen op de vlucht deed slaan. Daarin was ook sprake van een speciale rechtbank. Wie schuldig wordt bevonden, krijgt maximale straffen van acht jaar cel. Naast gevangenisstraffen kan de rechtbank ook andere sancties opleggen. Zo is het mogelijk dat gewezen Farc-leiders hun straffen uitzitten in landbouwcoöperatieves.

Onder meer vanwege de relatief milde straffen voor de misdaden van de vroegere Farc-leiders is het vredesakkoord in Colombia uiterst omstreden. De toekomstige Colombiaanse president Iván Duque wil delen van de overeenkomst veranderen.