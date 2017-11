Gewezen campagneleider Trump heeft drie paspoorten 06u50

Bron: The Hill, CNN 0 REUTERS Paul Manafort Paul Manafort, de gewezen campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, die maandag officieel werd aangeklaagd in het onderzoek onder leiding van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen, heeft meerdere paspoorten en gebruikte tijdens zijn reizen een telefoon en een e-mailadres die geregistreerd stonden onder een valse naam. Dat weet CNN, dat zich baseert op een nieuw gerechtelijk document dat gisteren werd vrijgegeven.

Manafort, die zich maandag aangaf bij de FBI, heeft volgens de nieuwe bronnen drie verschillende Amerikaanse paspoorten. Daarnaast heeft hij de voorbije jaren 10 verschillende paspoortaanvragen ingediend. Op zijn reizen naar Mexico, China en Ecuador gebruikte hij een telefoonnummer en e-mailadres met een valse naam.



In het vijfenvijftig pagina's tellende document staat ook te lezen hoe Manafort klant was bij verschillende banken om de miljoenen die hij illegaal verdiende als politiek consultant in Oekraïne te spreiden. Het toont ook het drastische verschil tussen de schatting van zijn bezit in april 2012 en mei 2016: van 19 miljoen dollar in 2012 naar 136 miljoen dollar in 2016.

12 punten

De aanklacht die justitie in de Verenigde Staten tegen Paul Manafort heeft geformuleerd telt twaalf punten. Het gaat om samenzwering tegen de Verenigde Staten en een reeks financiële misdrijven. De dagvaarding bevat beschuldigingen over bedrog met belastingen, valse getuigenis en het witwassen van geld. De twaalf punten lijken in eerste instantie niet met de kern van het onderzoek van Robert Mueller samen te hangen.



Robert Mueller is de speciale aanklager die onderzoekt of er tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen onwettige contacten hebben plaatsgevonden tussen Rusland en het team van Donald Trump. Mogelijk zou het Kremlin op die manier geprobeerd hebben om de uitslag van de verkiezing te beïnvloeden.