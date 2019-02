Gewelddadige serieverkrachter op ‘Most Wanted’-lijst van FBI doodgeschoten ADN

14 februari 2019

11u42

Bron: CNN, NBC News 0 Een voortvluchtige serieverkrachter die op de ‘10 Most Wanted List’ van de FBI stond, is niet meer. Greg Alyn Carlson (47) werd gisteren in North Carolina gevonden en doodgeschoten na een gevecht met FBI-agenten. De Amerikaanse recherchedienst omschrijft de man als een ‘hot prowl verkrachter’, die inbrak in huizen van vrouwen terwijl ze sliepen en hen onder bedreiging van een wapen brutaal verkrachtte.

In september 2017 werd Carlson in de boeien geslagen, voor de gewelddadige verkrachting van een vrouw in haar huis in Los Angeles in juli van dat jaar. De crimineel had de vrouw ook in haar gezicht geslagen met een wapen. De FBI vermoedde dat het niet om een losstaand incident ging. Deze veertiger zou wel eens achter tal van brutale verkrachtingen in de omgeving van Los Angeles kunnen zitten. DNA-onderzoek bewees later inderdaad dat de man gelinkt kan worden aan nog gevallen van wreed seksueel misbruik, teruggaand tot 2003.

Op de vlucht

Er werd een borgtocht van 1 miljoen dollar vastgelegd, die Carlson wist op te hoesten door het huis van zijn moeder als onderpand in te dienen. Het idee achter zo’n onderpand is dat de verdachte niet zal vluchten en in vrijheid zijn proces afwacht. Anders wordt het bedrag immers niet terugbetaald. Carlson nam echter de benen en zou zich eerst in een familiewoning in Mount Pleasant, South Carolina, hebben schuilgehouden. Later stal hij in diezelfde staat een wapen en vluchtte hij verder met een gestolen huurauto en een aanzienlijke smak cash geld.

Wilde achtervolging

De politie zat hem wel op de hielen. Op 22 november 2017 kwam het zelfs tot een wilde achtervolging in Hoover, Alabama. Toen die aan ongelofelijke snelheden levensgevaarlijke vormen aannam, was de politie genoodzaakt de achtervolging te staken. Carlson glipte door de mazen van het net. Later werd hij nog twee keer gespot in Florida, maar zonder resultaat.

Op 12 december 2017 werd een arrestatiebevel uitgevaardigd en Carlson werd bijkomend beschuldigd van onwettige vlucht om aan vervolging te ontsnappen. Maar het spoor liep dood. Niemand die hem nog ergens had gezien, een jaar lang bleef de verkrachter onder de radar. In september 2018 werd hij officieel een Most Wanted-misdadiger. Maar hij bleef vermist, tot gisteren.

NOW: Apex Police and investigators still on scene at Woodspring suites where Greg Carlson, who was on the #FBI most wanted list, was staying before he was shot and killed by law enforcement this am. @WNCN pic.twitter.com/FcATk7WUQL Colleen Quigley(@ ColleenWNCN) link

Hotelkamer

Toen kwam alles plots in een stroomversnelling terecht. De FBI kwam vroeg in de ochtend in actie nadat dinsdagavond een tip was binnengekomen van een lokale politieagent. Die had de gestolen witte huurauto van de voortvluchtige gespot bij hotel Woodspring Suites in Apex, North Carolina. De FBI kwam ter plaatse en trof in een hotelkamer inderdaad Carlson aan. Die wilde zich niet zomaar overgeven. Het kwam tot een gevecht en de crimineel wilde het wapen van een FBI-agent afpakken. Die werd gedwongen het vuur te openen en trof de man fataal.

Hotel guests at Woodspring Suites in Apex “traumatized” after learning they were living with one of the nation’s Top 10 Most Wanted Fugitives. We’re talking to them about today’s deadly FBI raid inside the hotel. #abc11 pic.twitter.com/l2sghnXoiA Joel Brown(@ JoelBrownABC11) link