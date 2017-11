Gewelddadige protesten op Indiase universiteit na zelfdoding student ep

Op een universiteit in het zuiden van India zijn gisteren gewelddadige protesten uitgebroken nadat een student zelfmoord pleegde, nadat ze betrapt werd op spieken tijdens een examen. De campus is vandaag gesloten.

De studenten van de Sathyabama-universiteit in de buurt van de stad Madras staken het meubilair van hun hostels in brand en hielden luidruchtige protesten in de vooravond, tonen beelden op de nieuwszenders.

Ze zeggen dat de studente gedwongen werd tot haar extreme daad, omdat het universiteitspersoneel haar vernederde en haar wegstuurde uit het examenlokaal.

Universiteitsmedewerkers deelden vanochtend mee aan lokale media dat ze de campus hebben gesloten en de studenten vroegen het hostel te verlaten. "De situatie is vredig en onder controle nu", zei AK Viswanathan, de politiecommissaris van Madras.

"De directie heeft een vakantie van een week afgekondigd tot 3 december. De meeste studenten hebben de campus verlaten om naar huis te gaan", zei hij.

De 18-jarige student werd gisteren dood op haar kamer aangetroffen. De protesten braken uit toen het nieuws over haar dood zich verspreidde. Er werd gewapende politie ingezet op de campus om een escalatie van het geweld te voorkomen.