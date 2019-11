Gewelddadige protesten in Chili houden aan: agentes krijgen molotovcocktail in gezicht ttr

05 november 2019

14u58

Bron: belga, VTM NIEUWS 1 De gewelddadige protesten in Chili leiden al wekenlang tot tal van incidenten. In een video, die door de politie werd verspreid op sociale media, is te zien hoe twee agentes een molotovcocktail in het gezicht krijgen. Ze raakten zwaargewond. Ondanks de ernstige protesten in het land wil de Chileense president Sebastian Piñera niet aftreden. Dat heeft hij vandaag in een vraaggesprek met de Britse openbare omroep BBC gezegd.

Chileense agentes hebben zware brandwonden opgelopen toen ze een molotovcocktail in het gezicht kregen. Hun collega’s probeerden de vlammen zo snel mogelijk te doven, maar het kwaad was al geschied. De politie zette de beelden zelf op Twitter om de toestand aan te klagen. “Onze agentes zijn laf aangevallen met molotovcocktails. Ze hebben ernstige brandwonden opgelopen in het aangezicht”, klinkt het. Beide vrouwen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De Chileense president maakte tijdens een interview duidelijk dat hij niet zal aftreden. Wel erkende Sebastian Piñera "verantwoordelijk te zijn voor een deel" van de "problemen die zich al dertig jaar hebben opgestapeld". De president zei zijn verantwoordelijkheid te willen opnemen, maar beklemtoonde "niet de enige verantwoordelijke te zijn".

In verband met "talrijke klachten omtrent overdreven gebruik van geweld", verzekerde Piñera: "Als dit is gebeurd, kan ik u garanderen dat er een onderzoek komt (...) en berechtingen door justitie. Er zal geen straffeloosheid zijn".

Het sociaal protest in Chili is op 18 oktober losgebarsten, nadat de regering de prijzen voor het openbaar vervoer had verhoogd. Ook nadat de prijsverhoging werd ingetrokken, bleef de bevolking protesteren tegen de diepe sociale ongelijkheid in het land.

