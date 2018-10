Gewelddadige Halloweennacht in Frankrijk Redactie

01 november 2018

02u41

Bron: Belga 3 In verschillende Franse steden, met name in Lyon en omgeving, zijn er de voorbije uren enkele incidenten geweest met jongeren. De afgelopen dagen circuleerde op sociale media een oproep om de politie aan te vallen tijdens Halloween. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, gaf zijn prefecten opdracht om extra agenten in te zetten.

Er was vannacht sprake van incidenten met groepjes jongeren in Lyon die vernielingen aanrichtten en de politie uitdaagden. Ze staken onder meer auto's in brand en gooiden ruiten stuk. De politie gebruikte traangas.

In een voorstad van Parijs werd door een groep gemaskerde jongeren een raid uitgevoerd op een sportwinkel. Elders was er sprake van brandstichtingen en vandalisme.





De oproep op sociale media werd gelanceerd door een negentienjarige jongen uit het departement Isère. Hij zal zich eind november voor de rechter moeten verantwoorden voor "provocatie en het uitlokken van geweld". Volgens de jongeman gaat het echter om een uit de hand gelopen grap.